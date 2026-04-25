Kako se navodi, najmlađi navijači crveno-belih će od 16 časova imati priliku da se pred početak utakmice druže sa Zvezdinim prvotimcima, koji će biti specijalni gosti u fan zoni.



- Biće to idealna prilika da svi zvezdaši obezbede autograme, ali i da se fotografišu i upoznaju sa igračima voljenog kluba. Pored druženja sa fudbalerima, u fan zoni će biti organizovane sportske igre, iscrtavanje lica, kao i bogat muzički program, koji će upotpuniti sjajnu atmosferu. Crvena zvezda i u 2026. godini nastavlja ovu lepu tradiciju, još jednom potvrđujući brigu o najmlađim navijačima i činjenicu da je Marakana pravo mesto za porodično okupljanje. Zvezdaši, vidimo se u nedelju na Marakani - saopštio je klub iz Beograda.



Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 18 časova Partizan u trećem kolu plej-ofa Superlige Srbije.

Zvezda je vodeća na tabeli Superlige sa 79 bodova, dok je Partizan drugoplasirani sa 65.