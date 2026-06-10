Fudbaleri Vojvodine započeli su danas u Novom Sadu pripreme za predstojeću sezonu.

Kako se navodi na sajtu kluba, šef stručnog štaba Miroslav Tanjga je najpre obavio prozivku i potom je igračima poželeo mnogo sreće u novoj sezoni.

- Momci, znate šta nas čeka, izborili smo poziciju koja nas vodi u Evropu, a na tom putu imamo mnogo poteškoća. Pre svega, moramo dobro da se spremimo, jer bez nekog fokusa, volje, želje, nemamo šta tamo da tražimo. Do prve utakmice 9. jula moraćete da se odreknete mnogih stvari, pre svega odmor, trening, ishrana, misli, to je fokus u kom moramo da istrajemo - rekao je Tanjga.

On je naveo da Vojvodina raste u svakom smislu i da će pokazati da joj je mesto u Evropi.

- Ne mogu da kažem da smo mi neiskusni u Evropi, ali moramo da priznamo da se poslednjih godina nismo baš nauživali u toj Evropi. To je podstrek više za sve nas ovde, da izađemo van okvira našeg fudbala - izjavio je trener Vojvodine.

Tanjga je poželeo dobrodošlicu novom fudbaleru Vojvodine Hamzi Redžiću i dodao da će biti još pojačanja, ali i odlazaka.

- Sa nama je danas i Hamza Redžić, koji je došao iz Bosne i Hercegovine, želim da ga pozdravim i on je jedino pojačanje koje je tu danas. Uz mlade igrače kao što su Boškan, Davidov, Stanisavljević, to su sve poznata lica. Najbitnije je da mislimo kao jedan i da idemo ka Evropi. I na tom putu moramo da budemo spremni na sve - poručio je Tanjga.



Na prvom okupljanju prisutno je 24 igrača, dok će se pojedini u dogovoru sa klubom pridružiti treninzima u narednim danima.

Golmani: Dragan Rosić, Matija Gočmanac.

Odbrana: Lazar Nikolić, Mihai Butean, Siniša Tanjga, Đorđe Crnomarković, Hamza Redžić, Vladan Novevski, Lukas Baros.

Vezni red: Kufre Eta, Andrej Pivaš, Petar Sukačev, Marko Poletanović, Dragan Kokanović, Marko Mladenović, Marko Veličković, Milutin Vidosavljević.

Napad: Milan Kolarević, Lazar Peranović, Aleksa Vukanović, Džon Meri, Vuk Boškan, Stefan Stanisavljević, Vukašin Davidov.

Vojvodina će do vikenda trenirati u FC "Vujadin Boškov", nakon čega se seli na Zlatibor gde će odraditi bazični deo priprema, a potom i glavni u Austriji.

Ekipa iz Novog Sada će početkom jula igrati u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.