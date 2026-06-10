Malo je fudbalskih imena sa ovih prostora koja su ostavila tako dubok trag i na terenu i pored njega kao Ljubinko Drulović. Rođen u Novoj Varoši, svoju bogatu igračku karijeru izgradio je pre svega u Portugalu, gde je noseći dresove Porta i Benfike postao jedan od najcenjenijih igrača svoje generacije.

Kao vrhunski krilni fudbaler osvojio je brojne trofeje, nastupao za reprezentaciju Jugoslavije i stekao ugled čoveka čije su asistencije često bile jednako vredne kao i golovi.

Po završetku igračke karijere uspešno je zakoračio u trenerske vode, a posebno mesto u njegovoj biografiji zauzima osvajanje Evropskog prvenstva sa omladinskom reprezentacijom Srbije 2013. godine, jednim od najvećih uspeha srpskog fudbala u mlađim kategorijama. Tokom godina vodio je brojne klubove i reprezentacije, ostavljajući pečat svojim znanjem, iskustvom i prepoznatljivim fudbalskim pogledom na igru.

U razgovoru za sport.alo, bivši igrač i trener Partizana, Ljubinko Drulović govori o svom fudbalskom putu, najvećim uspesima, emotivnim trenucima, izazovima sa kojima se susretao, ali i o današnjem fudbalu, mladim talentima, o Mundijalu koji nas očekuje, prognozama ko će biti šampion.

Bili ste deo reprezentacije Jugoslavije na Svetskom prvenstvu 1998. godine u Francuskoj. Koja Vam je prva asocijacija na taj turnir? Koliko je značilo učešće na Mundijalu?

-Svaki igrač sanja da bude deo tako velikog takmičenja kao što je Mundijal. Moja generacija je gledala ono čuveno Svetsko prvenstvo 1986. godine koje se održavalo u Meksiku, na kom je igrao i čuveni Maradona. Tada je svako od nas ko je tek započinjao fudbalsku karijeru, maštao da se nađe na toj najvećoj fudbalskoj pozornici. A evo, baš sada, ponovo se prvenstvo održava u Meksiku. Zanimljiva simbolika. Biti deo Mundijala nema cenu, spektakularna, jedinstvena atmosfera, nešto što se pamti čitav život.

Igrali ste sa velikim imenima poput Dragana Stojkovića Piksija, Peđe Mijatovića, Dejana Savićevića, Siniše Mihajlovića. Da li smatrate da je takva ekipa mogla više od plasmana među 16 najboljih?

-Neverovatna plejada imena, bila je čast deliti reprezentativni dres sa takvim imenima. Prosto ostaje žal što se nismo plasirali do samog kraja, mislim da smo bili toliko dobri da smo i trebali da ostvarimo još bolji rezultat...ali, eto, isprečila se ta Holandija. U fudbalu, kao i u životu, imate neke lepe i manje lepe stvari, a nažalost, tu Holandiju ne pamtimo po dobrom, ali, sve je to sport. Opet kažem, da je malo sreće bilo kod onog Mijatovog penala i te kobne prečke, ko zna šta bi bilo, ali šta da radimo. Ipak, izdvojio bih i jedan lep trenutak, a to je, kada smo pobedili Češku u kvalifikacijama za to prvenstvo i prošli u baraž, gde smo izbacili Mađare i otišli u Francusku. Taj čuveni gol protiv Čeha u Pragu i pobedi od 2:1, postigao je Savo Milošević, a ja sam bio asistent. Ta moja asistencija i pogodak Miloševića su nešto što ću pamtiti uvek.

Koji je za Vas najemotivniji trenutak sa tog Mundijala? Da li je to neka utakmica, atmosfera u svlačionici, susret sa nekim velikanom fudbala ili možda nešto četvrto?

-Izdvojio bih jednu situaciju sa te utakmice protiv Holandije. Kod rezultata 1:1, trebalo je da uđem u igru, to sam baš i jako želeo, međutim, do toga nije došlo. Svi smo mislili da utakmica ide u produžetke. A onda, ta kobna nadoknada vremena i gol koji smo primili i tako ispali sa Mundijala. Sve to mi je jako teško palo - iskren je Drulović.

Kada uporedite fudbal iz tog perioda sa ovim današnjim, šta biste izdvojili kao najveću promenu? Da li je to fizička sprema, taktika, tehnologija?

-I tada, a i sada, fizička sprema igrača se ne dovodi u pitanje. Čak štaviše, smatram da igrači koji su igrali u moje vreme, vrlo lako bi danas mogli da pariraju ovoj novoj generaciji i svemu što dolazi. Prilagodili bi se i te kako na ovu modernu igru, u to sam sto posto siguran. Igrači poput Maradone bi danas bez problema rešavali situacije 1 na 1 na terenu. Današnji igrači su dosta zaštićeniji, veliki je tu novac u igri, tako da je i u tom smislu fudbal dosta evoluirao - kaže nekadašnji igrač reprezentacije.

Kako komentarišete ovogodišnji Mundijal?

-Uopšte mi se ne dopada ovakav format takmičenja od 48 reprezentacija. Previše je to utakmica, prenatrpano je dosta, ali, jasno mi je da je to sve zarad marketinga i novca, odnosno, sve se radi zbog finansija i što je moguće veće zarade. Vi imate danas dosta velikih zemalja koje učestvuju i koje novcem mogu da doprinesu. Pogledajte Aziju, mnogo učesnika dolazi i sa tog kontinenta. Tako da, ne sviđa se to iskreno, više sam za stari format takmičenja, gde je bio manji broj reprezentacija - kao iz topa poručuje Drulović.

Da li Vas je neka reprezentacija iznenadila plasmanom na Mundijal?

-To je Bosna i Hercegovina, naravno. Moram da im odam priznanje jer su izbacili Italiju, četvorostrukog prvaka sveta. Zaista, neverovatna stvar za komšije. Dopada mi se kako igraju, cenim tu hemiju, zajedništvo koje vlada kod njih. Mnogi trebaju da se ugledaju na tu reprezentaciju. Vredno su radili da bi došli do ovakvog rezultata. Što se njihove grupe tiče, ubeđen sam da prolaze dalje. Sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom mogu da se bore potpuno ravnopravno i verujem u njihov plasman dalje, još jednom im čestitam.

Još jedna reprezentacija iz regiona će učestvovati, a to je Hrvatska. Koliko mogu "vatreni"?

-Iskreno, ne obraćam preterano pažnju na Hrvatsku. Oni su već ostvarili neke pozamašne rezultate. Bili su drugi, pa potom i treći na prvenstvu, tako da, sav fokus će mi biti na Bosni i Hercegovini, biće zanimljivo videti koliko oni mogu.

Imate li favorita na predstojećem Svetskom prvenstvu?

-Za mene je favorit Portugal. Mislim da mogu do kraja ovaj put. Ali, videćemo, nikad ne treba otpisivati Brazil i Argentinu.

Naša reprezentacija neće biti na Mundijalu. Trenutno smo u krizi, teški porazi od Zelenortskih Ostrva i Meksika. Šta je potrebno da bi došli bolji dani?

-Ne bih mnogo komentarisao oko toga. Evidentno je da smo u velikoj krizi. Potrebne su brojne promene. Svi treba da pokažu više želje i da streme ka tim promenama, jedino tako možemo da se izdignemo iznad ove trenutno loše situacije, nema se šta drugo tu reći - poslao je jasnu poruku za kraj, Ljubinko Drulović.