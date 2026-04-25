Fudbalski klub Crvena zvezda uputio je obaveštenje pred 179. "večiti" derbi.

Crvena zvezda i Partizan sastaju se u nedelju od 18.00 časova.

Očekuju se velike gužve, a upravo zato je izuzetno važno da svi posetioci ispoštuju instrukcije kluba.

Crveno-beli su na zvaničnom sajtu imali napomene za navijače:

- Napominjemo da neće biti moguć prolaz sa zapadne strane stadiona na južnu i obrnuto, jer će pomenuti prostor biti zatvoren zbog dolaska gostujućih navijača.

- Svaka osoba, bez obzira na godine, mora imati kartu za utakmicu između Crvene zvezde i Partizana.

- Nije dozvoljeno da dve osobe prilikom ulaska na stadion zajedno prolaze kroz "češalj". Ukoliko dođe do povrede na taj način FK Crvena zvezda neće snositi odgovornost.

- Molimo vas da navijate fer i sportski i da ne ubacujete nikakve predmete na teren.

- Kapije stadiona "Rajko Mitić" će biti otvorene u nedelju 26. aprila od 16 časova.

- Klub poziva navijače da što ranije dođu na utakmicu, kako bi se izbegle nepotrebne gužve i zadržavanje na ulaznim kapijama.

- Svi posetioci utakmice moraju postupati po zahtevima redarske službe.

- Molimo vas da na stadion ne donosite predmete koji su po Zakonu zabranjeni za unošenje na stadion.

- Licima pod uticajem alkohola i drugih opojnih sredstava neće biti dozvoljen ulaz na stadion.

- Molimo vas da ne uskačete na teren pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Prilazi, ulazi i tribine će se snimati pre, za vreme i po završetku utakmice.

- Svi posetioci utakmice moraju kod sebe imati identifikacioni dokument. Meču ne mogu prisustvovati lica mlađa od 16 godina koja nisu u pratnji roditelja ili staratelja.