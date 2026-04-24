Pre nekoliko dana se pojavila informacija da Partizan neće dobiti licencu za Evropu, što je izazvalo veliku zabrinutost među navijačima, ali je sada situacija značajno povoljnija.

Naime, Fudbalski savez Srbije se oglasio saopštenjem u kome je potvrdio da su crno-beli regulisali sve obaveze.

- Komisija za licenciranje klubova Fudbalskog saveza Srbije, kao prvostepeni organ u postupku licenciranja, na sednici održanoj dana 20. 4. 2026. godine razmatrala je ispunjenost kriterijuma za klubove muškog i ženskog fudbala koji su uredno podneli prijave za učešće u postupku licenciranja za takmičenja u organizaciji UEFA, kao i za takmičenja u Super ligi i Prvoj ligi Srbije za takmičarsku sezonu 2026/2027.

Razmatrana je dokumentacija u vezi sa svim propisanim kriterijumima: sportskim, infrastrukturnim, personalno-administrativnim, pravnim i finansijskim, i to na osnovu izveštaja nadležnih eksperata za svaku od navedenih oblasti.

Komisija je konstatovala da je u postupku licenciranja za takmičenja u organizaciji UEFA, putem KOMET sistema, pristiglo šesnaest uredno podnetih prijava sa pratećom dokumentacijom. U postupku licenciranja za Superligu, takođe putem KOMET sistema, podnete su 23 uredne prijave, dok su za Prvu ligu Srbije podnete 32 uredno podnete prijave, sve sa odgovarajućom dokumentacijom za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju, Komisija je jednoglasno odlučila da se, na osnovu ispunjenosti kriterijuma za takmičenja u organizaciji UEFA, izda licenca sledećim klubovima: FK Crvena zvezda, FK Partizan, FK Vojvodina, FK Železničar, FK Čukarički d.o.o., FK TSC, FK IMT i FK Radnički 1923, koji su u potpunosti ispunili svih pet kriterijuma propisanih Pravilnikom o licenciranju. Navedena licenca omogućava klubovima da učestvuju u takmičenjima u organizaciji UEFA, kao i u Super ligi, u takmičarskoj sezoni 2026/2027, u zavisnosti od ostvarenog sportskog rezultata.

U okviru postupka licenciranja ženskih klubova za takmičenja u organizaciji Komisija je odlučila da izda licencu klubovima ŽFK Spartak i ŽFK TSC.

Licencu za učešće u takmičenju Superlige za takmičarsku sezonu 2026/2027 dobili su sledeći klubovi: FK Voždovac, FK Napredak i FK Radnički Niš. Ova licenca omogućava navedenim klubovima učešće u Superligi, kao i u Prvoj ligi Srbije u takmičarskoj sezoni 2026/2027, u zavisnosti od ostvarenog sportskog rezultata.

Licencu za učešće u takmičenju Prve lige Srbije za takmičarsku sezonu 2026/2027 dobili su sledeći klubovi: FK Smederevo 1924, FK Loznica, RFK Grafičar, FK Teleoptik, FK Jedinstvo Ub i FK Bor 1919.

Ostali uredno prijavljeni klubovi koji nisu ispunili propisane kriterijume imaju pravo da u žalbenom postupku dostave dodatnu dokumentaciju i na taj način steknu pravo na izdavanje licence za takmičarsku sezonu 2026/2027 - navodi se u saopštenju.