Nedavno su u Madridu dodelje Laureus nagrade za najbolje sportiste planete, a dobili su ih Karlos Alkaras i Arina Sabalenka.

Đoković se oprobao u ulozi voditelja, a društvo na sceni mu je pravila i Ajlin Gu, poznata skijašica.

Zanimljiva scena se desila u prestonici Španije kada je Novak sreo "starog prijatelja" novinara Julijana Pola, koji mu je nakon što je osvojio zlato na Olimpijskim igrama, pokazao sliku kada je tek počinjao da se bavi tenisom.

- Nole, ne znam da li me se sećaš? Ja sam ti dao sliku na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine - započeo je novinar uvod.

- Da... Ti si mi dao sliku kada sam počeo da plačem - odgovorio je Nole.

- Da, plakao si mnogo - nasmejao se novinar.

- Hoćeš li da me opet rasplačeš? Nemoj to opet da radiš, imam šminku - našalio se Srbin.

Potom je Novak malo uozbiljio priču:

- To je baš bilo lepo, čoveče! Uhvatio si me u vrlo emotivnom trenutku i to je baš lepo sećanje. Podsetio si me tom fotografijom na prve korake koje sam napravio na teniskom terenu - rekao je Đoković.

U opisu snimka koji je ovaj novinar objavio, dodao je:

Ponovni susret sa Novakom Đokovićem. Nakon nezaboravnog trenutka na Olimpijskim igrama u Parizu 2024, na ceremoniji dodele nagrada Laureus, usledio je još jedan intervju sa Novakom Đokovićem.

Još jednom, hvala ti što si dozvolio sebi da se povežeš u tom posebnom trenutku, nakon što si postigao sve. Što si sebi dao prostor da slušaš i, pre svega, da budeš dirnut.

Mali uvid iza kulisa beleški koje sam pravila za Olimpijske igre, sa, bez sumnje, jednim od najboljih sportista u istoriji.

Nadam se da ćemo se ponovo sresti na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028.