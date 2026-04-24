Dino Prižmić nastavlja da oduševljava - hrvatski teniser napravio je senzaciju na Mastersu u Madridu pobedom nad šestim igračem sveta Benom Šeltonom.

Prižmić je slavio posle velike borbe rezultatom 6:4, 6:7(4), 7:6(5), u meču koji je trajao tri sata.

Ovo je ujedno i njegova najveća pobeda u karijeri, ali i prvi plasman u treće kolo jednog Mastersa.

-Mnogo mi znači ova pobeda. Bio je veoma težak meč, trudio sam se da igram svoju igru i ostanem fokusiran na svaki poen - i uspelo je - rekao je Prižmić.

Mladi Hrvat odigrao je izuzetno zrelo, kombinujući snagu i atletiku, uz impresivnu stabilnost u ključnim momentima. Šelton je pokušavao da se vrati – pogodio je čak 44 vinera – ali je Prižmić ostao smiren i presudio u taj-brejku trećeg seta.

Posebno impresivno - tokom celog meča nije se suočio ni sa jednom brejk loptom.

Prižmić je i ranije nagoveštavao veliki potencijal, između ostalog kada je uzeo set Novaku Đokoviću na Australijan openu, ali sada to počinje da pretvara u vrhunske rezultate.

U Madridu je već izbacio i Matea Beretinija i sada Šeltona, čime je potvrdio da je spreman za najveću scenu.

Na ATP live listi već je skočio na 77. mesto, a u borbi za osminu finala čeka ga bolji iz duela Ečeveri - Ofner.