Nikola Jokić ima veliki problem kada je reč o šutu sa distance i to se odražava na rezultate Denvera koji gubi od Minesote sa 2:1 u seriji.
NBA analitičar Kevin O'Konor kaže da srpski košarkaš igra najgori plej-of u karijeri, a kao dokaz iznosi brojke koje zabrinjavaju. Procenti šuta za tri poena su mu drastično opali, a igrači Minesote su očigledno pronašli dobru taktiku da ga oteraju što dalje od koša.
Denver je izgubio treću utakmicu rezultatom 113:96, a O'Konor je posle meča istakao da je Jokićev loš šut glavni problem Nagetsa.
- Nikola Jokić je sada na 5/24 šuta za tri poena na tri utakmice. Ogroman problem za Denver: Jokić je šutirao 32% za 3 poena od povratka posle povrede u januaru. Pre toga je bio na 44% i na 42% prošle sezone. Bez obzira na uzrok ogromnog pada, krajnji rezultat je da ga šut za tri poena ne služi već mesecima - napisao je NBA analitičar na društvenoj mreži "X".
Pad procenta šuta je olakšao Minesoti odbranu, a O'Konor je istakao kako to utiče na ceo napad Nagetsa.
- To šteti napadu Nagetsa jer Timbervulvsi mogu da se oslobode Jokića i blokiraju reket, a Jokić to ne nadoknađuje, jer ga Rudi Gober takođe blokira kad god je unutra i pravi nekarakteristična traljava dodavanja. Da stvar bude gora, ne zaustavlja ga ni u odbrani. Teško je biti zadovoljan šansama Denvera osim ako Jokić ne prestane da ima najgoru plej-of seriju u karijeri - jasan je Amerikanac.
Podsetimo, Jokić je u trećoj utakmici postigao 27 poena, ali čak 11 sa linije za slobodna bacanja, uz katastrofalan šut iz igre.
