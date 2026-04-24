Nikola Jokić ima veliki problem kada je reč o šutu sa distance i to se odražava na rezultate Denvera koji gubi od Minesote sa 2:1 u seriji.

NBA analitičar Kevin O'Konor kaže da srpski košarkaš igra najgori plej-of u karijeri, a kao dokaz iznosi brojke koje zabrinjavaju. Procenti šuta za tri poena su mu drastično opali, a igrači Minesote su očigledno pronašli dobru taktiku da ga oteraju što dalje od koša.

Denver je izgubio treću utakmicu rezultatom 113:96, a O'Konor je posle meča istakao da je Jokićev loš šut glavni problem Nagetsa.

- Nikola Jokić je sada na 5/24 šuta za tri poena na tri utakmice. Ogroman problem za Denver: Jokić je šutirao 32% za 3 poena od povratka posle povrede u januaru. Pre toga je bio na 44% i na 42% prošle sezone. Bez obzira na uzrok ogromnog pada, krajnji rezultat je da ga šut za tri poena ne služi već mesecima - napisao je NBA analitičar na društvenoj mreži "X".

Pad procenta šuta je olakšao Minesoti odbranu, a O'Konor je istakao kako to utiče na ceo napad Nagetsa.