Novak Đoković nije odigrao nijedan meč od marta i poraza u osmini finala Indijan Velsa od Džeka Drejpera.

Najbolji teniser svih vremena je preskočio Masterse u Monte Karlu i Madridu, a očekuje se da zaigra u Rimu, koji je poslednji veliki turnir pred Rolan Garos. Dakle, Đoković još uvek nije igrao na šljaci ove godine i mnoge zanima u kakvoj će formi biti na drugom grend slemu sezone.

Iako je odlučio da propusti Madrid, Novak će pomno pratiti dešavanja u španskoj prestonici, jer postoji opasnost da izgubi četvrtu poziciju na ATP listi.

Prva opasnost vreba od strane Aleksa De Minora, ali izvesno najmanja, jer bi Australijanac morao da osvoji titulu kako bi prestigao Đokovića, a za to mu se baš i ne daju velike šanse. Popularni Demon je slobodan u prvom kolu, a onda mu sledi meč sa mladom domaćom super zvezdom Rafaelom Hodarom.

Sledeći koji bi mogao da ugrozi Novaka je Feliks Ože Alijasim, ali i on mora da podigne pehar u Madridu kako bi prestigao najvećeg ikada. Kanađanin je takođe slobodan na startu, a u drugom kolu će igrati protiv Vilijusa Gaubasa iz Litvanije, da bi u slučaju trijumfa išao na Brendona Nakašimu ili Aleksandra Bloksa.

Konačno, treći koji preti Đokoviću je Ben Šelton i on takođe mora da stigne do titule.

Amerikanac bi ulaskom u finale prišao na samo 20 bodova razlike u odnosu na četvrtoplasiranog Srbina, dok bi titulom i preuzeo to mesto.

Šelton u drugom kolu igra protiv mladog Hrvata Dina Prižmića, a u trećoj rundi ga čeka Sebastijan Ofner ili Tomas Martin Ečeveri.

Sve u svemu, Đoković bi trebalo da navija samo da neko od ove trojice ne osvoji titulu. To je jedini uslov da ostane u Top 4.

Ipak, kada se uzme u obzir forma Janika Sinera, ali i ne baš blistava izdanja pomenute trojice, teško je očekivati da bi Đoković mogao da doživi pad na ATP listi.