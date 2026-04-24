Potpuni šok u svetu tenisa. Karlos Alkaraz je objavio da će propustiti ovogodišnji Rolan Garos!

Španski teniser već neko vreme ima problem sa povredom zgloba desne ruke. Zbog toga se povukao sa turnira u Barseloni, a zatim je odustao od Mastersa u Madridu. Postojala je bojazan da bi mogao da propusti drugi grend slem sezone i to se sada obistinilo na veliku žalost ljubitelja tenisa.

Kako je otkrio, nakon odrađenih testova, doneta je odluka da preskoči turnir u Rimu, a potom i Rolan Garos.

- Nakon rezultata testova obavljenih danas, odlučili smo da je najrazumnije da budemo oprezni i da ne učestvujemo u Rimu i na Rolan Garosu, dok sačekamo da procenimo napredak kako bismo mogli da odlučimo kada ćemo se vratiti na teren. Ovo je težak period za mene, ali sam siguran da ćemo iz njega izaći jači - napisao je Alkaraz u saopštenju za javnost.

Alkaraz je branilac titule i dvostruki uzastopni šampion Rolan Garosa, tako da ćemo ove godine u Parizu dobiti novog šampiona.