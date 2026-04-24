Italijanski teniser, Janik Siner, uspešno je započeo masters u Madridu. Prvi teniser sveta pobedio je Benžamana Bonzija sa 6:7 (6), 6:1, 6:4.

Italijan je mnogo teže nego što je bilo ko očekivao, pobedio i izašao na kraj sa 104. teniserom sveta, koga je savladao i u četvrtom međusobnom duelu.

Najneizvesniji je bio prvi set, u kom je Bonzi spasavao brejk lopte i stigao do taj-brejka. U njemu je spasao i jednu set loptu, pre nego što je iskoristio svoju prvu priliku.

Siner se brzo trgao i u nastavku, sa dva brza brejka, izjednačio na 1-1 u setovima.

Bonzi je na startu odlučujućeg perioda spasao brejk loptu, ali to nije uspeo da učini u petom gemu. To je bio i kraj za njega.

Sinera u trećoj rundi čeka Danac Elmer Meler.