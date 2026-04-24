Komična scena dogodila se juče u Istanbulu nakon što su Albanac sa Kosova i Metohije Milot Rašica i njegova lepša polovina doživeli neobičnu neprijatnost.

Naime, fudbaler je po završetku meča svog Bešiktaša prišao tribinama i dres koji je nosio bacio pravo ka svojoj supruzi, koja je bila među navijačima. Međutim, ispred nje se isprečio mladi turski navijač, koji je zgrabio komad sportske opreme i pobegao brzinom munje. Žena nije uspela da reaguje i ostala je u čudu, dok je ofanzivac rođen u Vučitrnu gestikulirao ka tribinama da se dres vrati jer je bio namenjen drugome.

Ovaj potez izazvao je oduševljenje prisutnih na stadionu, a snimak se brzo proširio društvenim mrežama i prikupio brojne pozitivne reakcije.

-Moja žena je htela da pokloni dres jednom detetu koje je slavilo rođendan, ali ga je onaj mali odneo - napisao je Albanac na Instagramu uz video-snimak "krađe".

On je, inače, ušao u igru u 65. minutu i uspeo da upiše asistenciju Kokčuu u pobedi crno-belih protiv Alanje u četvrtfinalu turskog Kupa. Bešiktaš je slavio sa 3:0, a strelci su bili još i Ture i Hjon Gju Oh. U polufinalu će igrati protiv Konje, dok drugi par čine Genčerbirligi i Trabzon.