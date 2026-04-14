Slovenački biciklista Tadej Pogačar još jednom je pokazao humanost! Njegov pocepani dres sa trke Milano-Sanremo prodat je na aukciji za čak 95.100 evra.

Reč je o originalnom dresu koji je nosio tokom trke 2026. godine, u kojoj je doživeo pad, ali je uprkos tome nastavio i na kraju trijumfovao. Upravo taj oštećeni dres dodatno je dobio na vrednosti zbog simbolike borbe i pobede. Početna cena je bila 1.000 evra, ali je na kraju cena dostigla neslućene visine - čak 95.100 evra, što je najveći iznos ikada plaćen za biciklistički dres.

Sav novac prikupljen aukcijom namenjen je u humanitarne svrhe, odnosno fondaciji koju vodi sam Pogačar. Cilj fondacije je pomoć deci i mladima koji se suočavaju sa teškim životnim okolnostima, uključujući i zdravstvene probleme.

Ova suma pokazuje koliko interesovanje vlada za predmete povezane sa jednim od najboljih biciklista današnjice, ali i koliko sport može imati snažan humanitarni uticaj. Takođe, dokaz je Pogačareve reputacije pošto ovaj slučaj nije izolovan. Naime, u decembru prošle godine je njegov bicikl, kojim se popeo na Mon Vantu tokom Tur de Fransa, prodat za 163.430 evra.