Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo ATP turnira u Minhenu, pošto je danas u prvom kolu izgubio od Nemca Aleksandra Zvereva 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).



Meč je trajao dva sata i 19 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok se Kecmanović nalazi na 58. mestu ATP liste. Ovo je bio peti međusobni duel nemačkog i srpskog tenisera, a treći trijumf Zvereva.



Nemački teniser će u drugom kolu igrati protiv Kanađanina Gabrijela Dijaloa.



ATP turnir u Minhenu se igra za nagradni fond od 2.561.110 evra.