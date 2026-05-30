Mlada teniska nada, Iva Jović, koja igra pod zastavom SAD, ali nikada nije krila srpske korene, koje ponosno ističe, izgubila je u trećem kolu Rolan Garosa od Naomi Osake.

Meč je bio izuzetno napet, viđena je neverovatna drama, ali je Iva posle tri paklena seta ipak izgubila od favorizovane Osake - 6:7, 7:6, 6:4.

Osim što je bio pravi spektakl na terenu, takođe, bilo je "vatreno" i u pauzama meča, jer je jedan detalj privukao posebnu pažnju.

Naime, za vreme pauze između setova, došlo je do rasprave između mlade Ive i sudije u stolici.

Jovićeva je htela da iskoristi pauzu za odlazak u toalet i presvlačenje, ali je naišla na strogu primenu pravila i totalno se zbunila.

- Ne možeš se presvlačiti dva puta, u redu? Moraš se vratiti pre nje (Osake). Ti trošiš svoje vreme. Ako se vratiš posle nje, a teren bude spreman, to će biti uzastopni vremenski prekršaji – odbrusila je sudija mladoj teniserki.

Iva, vidno iznenađena ovim stavom, pokušala je da objasni situaciju:

- Nije mi dozvoljeno da se presvučem dva puta? Mogu li bar da odem u običan toalet?

Međutim, arbitar je ostala neumoljiva:

-To je ista stvar, moraš se vratiti pre nje.

Na kraju, Iva je poražena od Osake sa 2:1 u setovima i završila je svoju ovogodišnju epizodu na Rolan Garosu.