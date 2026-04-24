Veliki klubovi ima iza sebe veliku armiju navijača, samim tim i odgovornost za brojne postupke.

Najveći među najvećima je Real Madrid, koji se sada našao na udaru svojih pristalica zbog najavljenog dresa za sledeću sezonu. Gnev je navučen jer je tehnički sponzor, verovatno u dosluhu sa klubom, napravio promenu.

"Footy Headlines", specijalizovan za dresove i uvek prvi ih objavi, sada je otkrio kako će da izgleda Realov. Osnova jeste ostala bela, ali je napravljen presedan jer su tri pruge, kao Adidasov brend, napravljene ciklama boje. Na sve to kragna i rubovi su prošarani crnim i tamno zelenim tonovima.

Taj dizajn je izazvao lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, skoro pa jednoglasno, čak toliko da su mnogi dres ocenili kao najgori u istoriji Reala.

Mnogi se pitaju zašto je crvena i ciklama boja ubačena, odnosno da ne pristaje Blankosima.