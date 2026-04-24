Španski teniser, Karlos Alkaras, neće igrati na predstojećem Rolan Garosu.

Vest je zadesila sve teniske sladokusce.

Španac je preskočio Barselonu, potom Madrid, a sada je obelodanio da neće igrati ni u Parizu.

- Nakon rezultata testova obavljenih danas, odlučili smo da je najrazumnije da budemo oprezni i da ne učestvujemo u Rimu i na Rolan Garosu, dok sačekamo da procenimo napredak kako bismo mogli da odlučimo kada ćemo se vratiti na teren. Ovo je težak period za mene, ali sam siguran da ćemo iz njega izaći jači - napisao je Alkaraz.

Posle ovih šokantnih vesti stigla je i objava Rolan Garosa.

- Neke srceparaјuće vesti: Karlos Alkaraz, naš šampion iz 2024. i 2025. godine, neće moći da brani svoјu titulu na Rolan Garosu 2026. zbog povrede zgloba.

Želimo ti sve naјbolje u oporavku, Karlos - nedostaјaćeš nam.