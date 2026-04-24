Teniski svet je ovog popodneva pogodila vest da je Karlos Alkaras zbog povrede doneo odluku da se povuče sa Rolan Garosa.

Ruku na srce, mnogi su i očekivali ovakav rasplet, jer je Španac preskočio turnire u Barseloni i Madridu, a sada će to biti slučaj i sa grend slemom u Parizu.

- Nakon rezultata testova obavljenih danas, odlučili smo da je najrazumnije da budemo oprezni i da ne učestvujemo u Rimu i na Rolan Garosu, dok sačekamo da procenimo napredak kako bismo mogli da odlučimo kada ćemo se vratiti na teren. Ovo je težak period za mene, ali sam siguran da ćemo iz njega izaći jači - napisao je Alkaras.

Što znači da će Novak biti treći nosilac na Rolan Garosu, prvi će biti Janik Siner, a drugi Zverev.

Ovo je takođe dobro, jer bi Novak potencijalno mogao i da izbegne najveću prepreku do finala, a to je Janik Siner i da dođe do toliko čekanog 25. grend slem trofeja!