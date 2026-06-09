"Orlići" su mini-turnir u Solunu završili sa tri boda, ali kao poslednjeplasirani u grupi.

To znači da prvoplasirani Portugal, ali i Grčka i Kazahstan, nastavljaju dalje borbu za plasman na završni turnir.

Jedini gol na današnjem meču postigao je Tomas Soareš u 33. minutu.

Kvalifikacije se igraju prema novom sistemu: prvi krug kvalifikacija započet je u junu, drugi se održava u novembru.

Tri od četiri selekcije sačuvaće svoje mesto u A diviziji, dok se poslednjeplasirana selekcija seli u diviziju B.

Učesnici Evropskog prvenstva 2027. biće poznati u martu 2027, a plasman na šampionat Evrope obezbediće samo pobednici grupa A divizije.