Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Hrvatske u trećem kolu grupe B na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Velsu. Utakmica je na programu od 17 časova.

Iako dve selekcije nisu zabeležile trijumf u dosadašnjem toku turnira, njihov međusobni duel na stadionu "Oval" u Kernarfonu ima veoma važan ulog.

Treće mesto u grupi B donosi priliku za borbu za odlazak na Mundijalito, a kalkulacije su jasne. Izabranicima selektora Gordana Petrića neophodna je pobeda kako bi preskočili rivala i zauzeli treću poziciju, dok je Hrvatskoj za isti cilj dovoljan i nerešen ishod, s obzirom na to da trenutno ima bod više.

Hrvati bi potencijalno mogli i na drugo mesto, ukoliko dođu do tri boda, Italija izgubi od Ukrajine, te završe sa boljom gol razliko u odnosu na Azure.

Reprezentacija Srbije je takmičenje u Velsu započela sa dva poraza i trenutno se nalazi na poslednjem, četvrtom mestu u grupi bez osvojenih bodova.

Na otvaranju turnira "orlići" su izgubili od Italije rezultatom 2:0, da bi u drugom kolu bili poraženi i od Ukrajine sa 2:1. Jedini pogodak za srpski tim na šampionatu do sada je postigao Đorđe Ranković.

Sa druge strane, selekcija Hrvatske u ovaj meč ulazi sa treće pozicije i jednim osvojenim bodom.

Hrvati su na startu prvenstva poraženi od Ukrajine sa 3:1, a jedini gol postigao je Ivan Barić iz jedanaesterca. U drugom kolu, uspeli su da odigraju nerešeno protiv favorizovane Italije (0:0) i tako stvore povoljniju poziciju pred duel sa Srbijom.