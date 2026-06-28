Fudbaleri Srbije igraće sutra od 17 časova u Kernarfonu protiv Italije u utakmici prvog kola grupe B na EP (U19).



- Veoma je važno da se igrači prilagode od prve utakmice na turniru. To govorim zato što mnogo igrača dolazi iz predsezone. Termin turnira, za mene kao trenera, veoma je čudan. Mislim da je bolje da se turniri poput ovog održavaju u prvoj nedelji juna. Imamo situaciju gde dobar deo igrača dolazi pravo sa odmora ili iz predsezone, zato govorim da je jako važno da se igrači prilagode i budu spremni za početak turnira, kako moji, tako i igrači drugih ekipa. Naš tim spreman je za utakmice koje predstoje, ići ćemo meč po meč, ali kao selektoru najvažnije mi je da momke vidim spremne i zdrave pred početak šampionata - rekao je Petrić na konferenciji za medije, preneo je FSS.

Selektor Srbije je prokomentarisao i koliko je veliki i značajan uspeh za svih sedam reprezentacija (koje su se kvalifikovale, uz domaćina Vels) samo plasman na završni turnir EP.

- Imali smo kvalitetnu kvalifikacionu grupu, u kojoj smo igrali protiv Engleske, Portugala i Poljske. Svaka od tih ekipa na različit način pokazala je izuzetan kvalitet. Ono što smo uspeli u Portugalu, uspele su i druge ekipe koje su obezbedile plasman na završni turnir u Velsu. Nijedna grupa nije bila laka, sada imamo osam ekipa koje su u situaciji da se bore za trofej. Na nama trenerima je da ih usmeravamo od utakmice do utakmice. Želimo da uživamo u igri, da igrači iskoriste priliku koja im se nudi. Za mene kao trenera važno je da budu srećni, da pokažu kakav fudbal igramo i prezentujemo se na najbolji mogući način - naveo je Petrić.



On je istakao da očekuje težak meč protiv Italije.

- Italija je odličan tim, koji ima izuzetno iskustvo na završnim turnirima. Međutim, i Srbija ima iskustvo, jer u prošlosti naše generacije su osvajale ovaj trofej (2013), kao i Svetsko prvenstvo (2015). Utakmica je posebna, jer će biti prva za nas na turniru. Već naredna, biće drugačija… Nadam se da će momci odigrati dobru utakmicu i da će momci pokazati da je pred njima lepa budućnost - rekao je Petrić.



U drugoj utakmici prvog kola grupe B sutra od 21 čas u Bangoru igraće Hrvatska i Ukrajina.