Ošej Briset novi je košarkaš Partizana.

Informaciju o njegovom navodnom prelasku u redove crno-belih nije objavio klub, već kontroverzni vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj, koji je veoma aktivan na društvenoj mreži "X".

Sve je počelo kada je jedan navijač Makabija napisao da bi zadržavanje Briseta predstavljalo veliki uspeh za izraelski klub i rešilo pitanje pozicije krila. Janaj je na to kratko odgovorio da će Amerikanac karijeru nastaviti u Partizanu.

Briset iza sebe ima bogato NBA iskustvo, a 2024. godine osvojio je šampionski prsten sa Boston Seltiksima, iako je imao ograničenu minutažu u šampionskoj sezoni. U najjačoj ligi sveta nastupao je od 2019. do 2025. godine, igrajući za Toronto, Indijanu, Boston i Filadelfiju, uz povremene nastupe u Razvojnoj ligi.

Prošle sezone nosio je dres Makabija u Evroligi, gde je na 36 utakmica prosečno beležio 8,7 poena i 5,1 skok.