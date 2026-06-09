Novi trener Akrona iz Toljatija, a donedavno šef struke Partizana, Srđan Blagojević, mogao bi vrlo brzo da dobije prvo pojačanje za narednu sezonu.

Kako prenose ruski mediji, ruski premijerligaš zainteresovan je za angažovanje napadača Čukaričkog Slobodana Tedića.

Prema istim izvorima, upravo bi Tedić mogao da bude prvi igrač kojeg će Blagojević dovesti po preuzimanju kluba iz Toljatija.

Interesovanje Akrona za srpskog napadača nije novost, pošto se prethodnih nedelja pisalo i o ponudi Baltike, ali se navodi da je dolazak srpskog stručnjaka značajno uticao na razvoj pregovora.

Kako se navodi, Akron je spreman da za transfer izdvoji oko milion evra, dok bi deo eventualne buduće zarade od dalje prodaje trebalo da pripadne i Mančester sitiju, koji zadržava određene procente od narednog transfera srpskog fudbalera.

Tedić je u redove engleskog velikana stigao još kao veliki talenat srpskog fudbala, a svojevremeno je bio i na meti Crvene zvezde.