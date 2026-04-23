Iva Jović je na vezi sa Novakom.

-Gledao je moje mečeve, dao mi je mnogo saveta kako mogu da postanem bolja igračica, šta treba da prilagodim, pa se nadam da ću uspeti da unesem tu svestranost u svoju igru kakvu je Novak razvijao tokom karijere. Šalje mi Nole poruke posle mečeva, neku vrstu analize, ili recimo kada WTA ili neki turnir objavi snimak poena koji sam dobro odigrala, on napiše: ‘Sviđa mi se šta si uradila u ovom poenu, trebalo bi to češće da radiš’ - rekla je Iva Jović.

Nastavila je u istom ritmu.

-Ili pre meča, konkretno za neku protivnicu: ‘Moraš da pokušaš da radiš ovo protiv nje’. To nisu one uobičajene poruke tipa ‘možeš ti to’, već su neverovatno konkretne i detaljne, do te mere da je jasno da je gledao mnogo mojih mečeva.

Iva je šokirana ovim potezom Đokovića.

-Ne znam gde pronalazi vreme u svom danu, ali se zaista trudi oko mladih igrača - zaključila je ona.