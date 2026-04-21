Šta bi bilo, kad bi bilo... Mnogi bivši teniseri, kao i ljubitelji ovog spota često razmišljaju o tome kako bi se karijere nekih igrača razvile da nije bilo Novaka Đokovića.

Često u šali, ali i zbilji se priča o tome da je upravo Srbin "ugasio" karijer nekih tenisera. Bio je rival sa mnogima, a malo je onih koji su mogli da mu pruže otpor. Naravno Rafael Nadal i Rodžer Federer se ne računaju i nisu u toj kategoriji.

Neki igrači su često naletali na Srbina.. Zablistaju, a onda se pojavi Novak i stavi ih na mesto. Zbog njega su ostali upamćeni samo kao dobri igrači, a možda su mogli mnogo mnogo više.

Tomaš Berdhih

Konstantno u vrhu, ali je često gubio od Đokovića u ključnim fazama turnira, što mu je ograničilo broj velikih titula.

Žo Vilfred Conga

Imao potencijal za više, ali je često nailazio na “zid” u vidu Đokovića.

David Ferer

Jedan od najkonzistentnijih igrača svoje ere, ali je često bio zaustavljan baš od Đokovića u polufinalima i finalima.

Milos Raonic

Đoković ga je redovno pobeđivao u važnim mečevima; uz povrede, to je uticalo da nikad ne napravi još veći iskorak.

Ko je tukao Novaka?

Novak je zaista mnoge od ovih igrača frustirao. Bilo je i onih koji imaju pozitivan skor sa Đokovićem. Jedan od njih je Nik Kirjos, kao i Marat Safin. Iznenađujuće da je među njima i Jirži Veseli.

Mnogo igrača se trudilo, ali kad bi došlo do važnog meča, Novak je tu bio najbolji. Propale su mnoge prilike da pobede Đokovića i karijere su ugašene.

- Novaka sam pobeđivao mnogo puta, ali ne u važnim trenucima, ne na velikim turnirima. On mi je u izvesnoj meri uništio karijeru - rekao je jednom prilokom Conga.

Nastavio je u istom ritmu.

- On je veoma dobar igrač. Uvek daje sve na terenu, naše rivalstvo je prilično specifično.