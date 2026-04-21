Susret se dogodio na dodeli "Laureusa".

- Posmatrao sam čoveka kojem odajemo priznanje dok su se timovi gradili oko njega. Ali, pored terena on je inspiracija kroz svoju fondaciju koja pomaže bolesnoj deci i akademiju koja uči mlade poštovanju. To je ono što razdvaja ikone od ostalih - pričao je Đoković dok je najavljivao Krosa.

Nemac je posle preuzimanja nagrade imao samo reči hvale za Novaka, pomenuo je i to da je nadmašio Rodžera Federera i Rafaela Nadala, kao da je i najbolji teniser svih vremena.

- Toliko se divim Đokoviću. On je sportista koji je postigao neverovatne stvari, nadmašio je Rodžera i Rafu po broju titula i nastavlja da se takmiči. On je najveći ikada. Još uvek ima tu glad, tu želju. Zaista je posebno primiti nagradu baš iz njegovih ruku. Način na koji brine o svom telu je spektakularan - ima 38 godina, a na terenu se kreće kao da mu je 25 - izjavio je Kros.