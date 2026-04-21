Nikola Jokić se nalazi među prvih deset, iako po jednoj stavki kaska za američkim zvezdama.

Zahvaljujući novim televizijskim pravima i globalnoj ekspanziji, plate igrača dostigle su istorijske maksimume. Ipak, ono što pravi ključnu razliku između "bogatih" i "prebogatih" jesu ugovori van terena – sponzorstva, investicije i lični brendovi.

Jokić zauzima devetu poziciju na listi najplaćenijih, a u sezoni 2025/26 inkasirati ukupno 64,2 miliona dolara.

Ono što je fascinantno kod Jokića jeste odnos plate i sponzorskih ugovora. Sa platom od 55,2 miliona dolara, on je u samom vrhu lige po primanjima od kluba (Denver Nagetsa), što oslikava njegovu MVP vrednost. Međutim, Nikola je poznat po svom povučenom načinu života i manjku interesovanja za "hajp" i marketing, pa od sponzora zarađuje "svega" devet miliona dolara, što je najmanje među prvih deset na listi.

Uprkos poznim godinama, Lebron Džejms je na prvom mestu sa neverovatnih 132,6 miliona dolara. Iako mu je plata manja od Jokićeva (52,6 miliona), on dominira sa 80 miliona dolara prihoda od sponzora i privatnih biznisa, čime potvrđuje status globalne ikone.

Odmah iza njega je Stefen Kari sa 109,6 miliona, dok je "magičnu cifru" od sto miliona prešao još samo Kevin Durent.

Lista najplaćenijih igrača u NBA ligi za sezonu 2025/26:

Lebron Džejms (LA Lejkers) – 132,6M dolara (Plata: 52,6M | Sponzori: 80M)

Stefen Kari (Golden Stejt) – 109,6M (Plata: 59,6M | Sponzori: 50M)

Kevin Durent (Finiks) – 103,3M (Plata: 53,3M | Sponzori: 50M)

Janis Adetokunbo (Milvoki) – 99,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 45M)

Džejson Tejtum (Boston) – 72,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 18M)

Entoni Edvards (Minesota) – 65,6M (Plata: 45,6M | Sponzori: 20M)

Džoel Embid (Filadelfija) – 65,2M (Plata: 55,2M | Sponzori: 10M)

Džimi Batler (Majami) – 65,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 11M)

Nikola Jokić (Denver) – 64,2M (Plata: 55,2M | Sponzori: 9M)

Devin Buker (Finiks) – 63,1M (Plata: 53,1M | Sponzori: 10M)