Utakmicu je obeležilo mnogo uspona i padova obe ekipe. Denver je potpuno stao u četvrtoj deonici, ali je uspeo da se vrati i susret pretvori u dramu.

Na kraju Denver nije imao snage za završni udarac i "vukovi" su stigli do brejka.

Nikola Jokić je ovaj susret završio sa 24 poena, imao je i 15 skokova i osam asistencija, ali... Kao da je i on nestao u momentu kad se lomilo. Džamal Marej je postigao 30 poena, uz promašene ključne šuteve na ovom mečui.

Minesotu je predvodio Entoni Edvards koji je brojao do 30.

Jedno je sigurno, ovaj poraz će mnogo zaboleti Denver. Imali su se u svojim rukama i prosto je neverovatno kako nisu rešili susret do kraja.