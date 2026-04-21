Marko Arnautović polako završava prvu sezonu u Crvenoj zvezdi, a da li je on zadovoljan?

– Da budem iskren, prijatno sam iznenađen. U početku sam mislio da postoji veliki pritisak od strane navijača i kluba, jer Crvena zvezda je najveći klub u Srbiji, ali za sada sve ide savršeno i vrlo sam srećan što sam ovde – počeo je Marko za austrijski "Servus TV".

Ove sezone crveno-beli se bore na dva fronta za osvajanje nove duple krune.

– Neverovatno sam ponosan. Ako osvojimo duplu krunu, biće to ostvarenje mog dečačkog sna. Sećam se, kad god bih kao dete otišao u selo, bilo bi mnogo navijača Zvezde, ali i Partizana. Kada dođe derbi, svi bismo sedeli zajedno i strasti bi se uzburkale. Bilo je prilično napeto, ali bismo posle utakmice ponovo bili prijatelji. To se oseti i na stadionu kada igramo derbi. Ali da, moj san je bio da jednog dana igram ovde, a ako želiš da taj san u potpunosti ostvariš, onda prirodno moraš da osvajaš titule, i to je svakako naš cilj: da osvojimo ligu i Kup.

Šta dalje?

– Moj cilj je da sa Zvezdom odem korak dalje u Evropi. Imali smo veliku šansu protiv Lila, ali nažalost, sreća nam tada nije bila saveznik. Ipak, vidim ogroman napredak u klubu i verujem u ono što gradimo – zaključio je Arnautović.