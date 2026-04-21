Nije tajna da veliki broj klubova želi mladog Srbina. Ide se toliko daleko da su svi gotovo sigurni da će Crvena zvezda obriti rekord kada je reč o prodajam igrača. Kostov je zaludeo mnoge.

Novinar italijanskog sportskog lista "Corriere dello Sport" Stefano Kiofi birao je reči, kada je u pitanju 17-godišnji fudbaler Crvene zvezde.



-Na stadionu "Marakana", hramu Crvene zvezde, zavlada gotovo religiozna tišina kada lopta dođe do Vasilija Kostova, jer ga svi smatraju svojevrsnim Harijem Poterom. Izmišlja poteze i menja tok igre. Ne poznaje tremu niti strah od rizika, pišu srpski mediji. Sa 17 godina i četiri meseca, lansirao ga je Dejan Stanković, a on je u derbiju "zaledio" Partizan golom iz "panjenke". Čista drskost i samopouzdanje kakvo se u Beogradu nije videlo još od vremena Dragana Stojkovića - piše u tekstu uglednog italijanskog lista.

Nastavio je u istom ritmu.

-Desnonog, rođen 2008. godine, visok 176 centimetara, iz Beograda - Vasilije je nova senzacija srpskog fudbala. Arsenal ga je već skautirao preko svojih ljudi, Marka Kurtisa i Džona Jensena, koji su radili u skauting sektoru pod vođstvom Mauricija Mikelija, bivšeg direktora Napolija. "Tobdžije" su već kontaktirale Crvenu zvezdu i rade na tome da ga dovedu u Premijer ligu. Zainteresovan je i Bajern, dok se poslednjih nedelja u trku uključio i Inter. Crvena zvezda traži 18.000.000 evra uz dodatne bonuse.

Pisali su i o sezoni samog Kostova.

- Sezona Kostova prepuna je vrhunskih poteza: 11 golova i sedam asistencija u prvenstvu, kao i dva gola u Ligi Evrope. Međutim, Vasilije je napredovao i u defanzivi - pokazuje disciplinu, požrtvovanje i potpuno razumevanje balansa u sistemu 4-2-3-1 koji forsira Dejan Stanković. Vrši pritisak, ulazi u duele i pomaže saigračima. Nije slučajno što ga je bivši selektor Dragan Stojković već priključio A reprezentaciji - debitovao je 11. oktobra 2025. u porazu od Albanije (0:1). Kostov zna kada da ubrza igru, a kada da je smiri. Ima ugovor do 2028. godine, a Crvena zvezda se sprema za istorijski transfer - završava tekst Italijan.