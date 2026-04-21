Donatas Motiejunas već neko vreme nije u konkurenciji za tim Crvene zvezde. Iskusni centar nije bio ni među putnicima za Barselonu, za ključni meč protiv Katalonaca.

Ukoliko crveno-beli večeras (utorak, 20.45) savladaju Katalonce, ekipa Saše Obradovića će direktno putovati ili u Atinu, ili u Monako – u zavisnosti od toga ko izgubi taj meč – tako da bi Motiejunas dugo sedeo u Beogradu, praktično sam.

Umesto toga, kako Meridian sport saznaje, dobio je od kluba slobodno i zeleno svetlo da, zajedno sa ličnim trenerom Virginijusom Mikalauskasom, otputovao u Litvaniju. Vratiće se u Beograd kad i ostatak ekipe.