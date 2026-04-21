Dragan Okuka bio je trener Obilića, postao je šampion, ali... Poznati trener je u podkastu kod Andrije Gerića pričao o načinu na koji je dobio otkaz u ovom klubu.

-Kada smo postali prvaci već se tu zaljuljalo na neki način. Proglasili su ga za ratnog zločinca. Cecu je postavio za predsednicu kluba, ali Arkan nije mogao da putuje. Nisam izgubio nijednu utakmicu u Obiliću, a 20 sam ih odigrao. Tad je počelo da se priča kako se izdižem i kako je to moja zasluga, pričali su to ljudi oko njega. Osetio sam da se menja odnos prema meni. Pred utakmicu sa Vestmanaejom i Bajernom počeo je da me zove 'šefe', a pre toga me je od milja zvao 'Hokuka'. To je bio prvi znak da se nešto sprema - rekao je Okuka.

Nastavio je u istom ritmu.

-Pobedili smo Vestmanaeju i čekala nas je utakmica sa Bajernom. Međutim, pre tog meča igramo protiv Milicionarom, prvo kolo prvenstva. Pred tu utakmicu, a nikad nije to tražio od mene, zvao me je da pita sa kojom ekipom ću igrati. Pričali su mi kakve probleme su imali prethodnici, ali ja nikad nisam imao probleme, do tog trenutka. Da li sam radio onako kako je on mislio, pa me zbog toga nije dirao... Prvi put mi je tražio da mu kažem ko će igrati, smatrao sam da bi neki igrači trebalo da odmore, zbog susreta sa Bajernom. Nisam očekivao da će utakmica sa Milicionarom biti teška, kao što je bila.



Tri dana pred meč sa Bajernom Okuka je dobio otkaz u Obiliću.

-Govorio mi je: 'Muriju, treba da dobijete 5:0.' A, 'murija' su njegovi ljudi. Probao sam da izbalansiram. Da sam znao da će da me smene tri dana pre Bajerna, stavio bih sve igrače koje je tražio. Ne bih razmišljao. Razmišljao sam, nije valjda tolika budala da me smeni pred ovu utakmicu, ako stavim igrače koje smatram da treba da stavim. Na kraju sam mu rekao: 'Onaj tim koji bude igrao protiv Milicije, igraće i protiv Bajerna

Usledili su problemi. Arkan je bio ljut.

-Na utakmici protiv "milicije" bilo je dosta problema. Završili smo je 0:0, ali igrač utakmice je bio Milorad Korać, golman. U 35. minutu (Nenad) Lalatović je imao neverovatan start i rasekao je nogu Grozdiću. Onda se desila vrlo neprijatna situacija, došao je na klupu i rekao 'Izbio si mi pet miliona iz džepa', misleći da je Grozdiću pukla noga, ali je uspeo da igra protiv Bajerna. Lalatović je isključen, a mi i sa igračem više nasamo uspeli da pobedimo, ali smo odigrali nerešeno.

Priznao je da ga je iznenadila Arkanova odluka.

-Smenio me je, nisam očekivao. Bila je subota, u ponedeljak putujemo u Minhen. Jednom prilikom, kasnije, je rekao da mu je najveća greška što me je smenio - otkrio je poznati trener.