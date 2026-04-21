Iako su povrede sprečile Jovana Miloševića da blista na nivou partija iz Beograda, kada god se našao na terenu opravdao je očekivanja stručnog štaba i zadovoljio klupska očekivanja.

Kako prenosi “DeichStube” (ranije je i “Bild” pisao slično o istoj temi), upravo to je razlog zašto Verder namerava da produži pozajmicu na još jednu godinu. Prema informacijama spomenutog izvora, sportski direktori dva kluba – Klemens Fric i Fabijan Volgemut, dogovorili su sastanak uoči utakmice Verdera i Štutgarta, gde će razgovorati o budućnosti mladog asa.

Nije realno očekivati da klub iz Bremena otkupi Miloševića s obzirom na iznos traženog obeštećenja, ali s obzirom na to da na “MHP Areni” ne mogu Jovanu garantovati minutažu koju ima u opremi zelenih, ne bi bilo iznenađenje da i naredne godine brani boje Verdera.