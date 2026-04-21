Fudbalska reprezentacija Srbije pronašla je protivnika s kojim će odmeriti snage umesto Argentine.

Kako piše "Mozzartsport", "orlovi" će 31. maja igrati protiv reprezentacije Zelenortskih ostrva koja će ovog leta igrati na Svetskom prvenstvu.

Ova utakmica će se odigrati u Lisabonu.

Postojala je u jednom momentu opcija da Srbija igra protiv Egipta u Kairu, međutim, procena FSS-a je bila da je Lisabon, zbog kasnijeg puta za Meksiko, bolja varijanta, te je izbor pao na Zelenortska Ostrva.