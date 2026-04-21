Cele godine je blistao, dobio je prestižnu nagradu u Srbiji, ali... Desilo se da i on potpuno podbaci.

Aleksandar Komarov (26), rvač srpske reprezentacije i aktuelni prvak sveta, nije bio na očekivanom nivou na Evropskom prvenstvu koje se održava u Tirani.

U prvoj rundi turnira do 87 kilograma u rvanju grčko-rimskim stilom, Komarova je porazio Ihar Jaraševič iz Rusije rezultatom 5-2.

Komarov je bio potpuno razočaran svojim nastupom i umalo je napravio ogromnu grešku. I tada je došlo do totalnog pomračenja uma.

Naime, najbolji sportista Srbije za 2025. godinu je posle poraza klekao na strunjaču i krenuo da skida patike. Simbolični gest ostavljanja rvačkih patikana strunjači se u svetu rvanja smatra povlačenjem – odlaskom u penziju.

Međutim, trener srpskog reprezentativca je na vreme reagovao i sprečio 26-godišnjaka iz Sankt Peterburga da napravi nepromišljenu reakciju. Ispratio je Komarova sa borilišta, a kada se srpski as "ohladio", na srpskom i engleskom jeziku se pismeno obratio javnosti na društvenim mrežama.

- Nažalost, danas sam se suočio sa svojom slabošću koju nisam uspeo da savladam. Postoje padovi i izgaranje. Dugo sam bio na vrhu, a moja borba je, u suštini, strpljenje koje se sada iscrpelo. Ali život je takav: Bog ne daje iskušenja koja ne možemo da podnesemo. Ne završavam svoju karijeru — moj put se nastavlja. Hvala trenerima Srbije i Savezu na podršci u svakoj situaciji. Znam da će prihvatiti svaku moju odluku i iskreno sam im zahvalan. Izvinjavam se zbog svog stanja i emocija. Ovo nije baš tipično za mene, ali u životu postoje padovi posle kojih se čini da je sve gotovo… Ipak, ovo nije kraj - napisao je Komarov.

Komarov je doneo mnogo uspeha Srbiji i bilo bi velika šteta da na ovaj način završi karijeru. Ipak, trener je sjajno odreagovao i sprečio ga je da napravi ogromnu glupost.

Kao reprezentativac Srbije osvojio je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu 2025. Sa EP ima zlato iz Bukurešta 2024. i bronzu iz Bratislave 2025. Osvojio je bronzano odličje i na Gran priju u Zagrebu 2024.