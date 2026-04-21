Kako saznaje crnogorski “Dan”, klub iz Ljutice Bogdana je bacio oko na Petra Ražnatovića, omladinskog reprezentativca Crne Gore i fudbalera Arsenala iz Tivta.

Ofanzivni vezista je najmlađi kapiten u istoriji kluba, a Zvezda je u pregovorima i sa igračem i sa čelnicima Arsenala. Navodno, razgovori su u odmakloj fazi i očekuje se da igrač rođen 2008. godine na leto promeni sredinu.

Da je ostvaren kontakt i da postoji veliko interesovanje, potvrdio je za “Dan” predsednik Arsenala Dejan Kandić.

-P etar Ražnatović je ubjedljivo najbolji bonus igrač u ligi i prirodno je da je interesantan većim klubovima. Na skeneru je tri od četiri kluba nekadašnje velike četvorke jugoslovenskog fudbala i istina je da su sa Crvenom zvezdom uspostavljeni kontakti. Međutim, na tu temu ne bih mogao da govorim više u ovom trenutku. Naš klub je ostvario u proteklom periodu strateška partnerstva sa Dinamom i Zvezdom pa je našim igračima uveliko osvetljen put ka balkanskim gigantima - rekao je Kandić.