Košarkaš Denvera Eron Gordon neizvestan je zbog povrede za treći meč prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige protiv Minesote, preneli su danas američki mediji.

Denver je objavio da Gordon ima problema sa povredom levog lista zbog čega je pod znakom pitanja za duel sa Minesotom.

Košarkaš Denvera Pejton Votson se još nije oporavio od povrede zadnje lože i sigurno će da propusti utakmicu u Mineapolisu.

Meč između Minesote i Denvera biće odigran u petak od 3.30 časova po centralnoevropskom vremenu. Trenutni rezultat u seriji je 1:1.