Retko koji srpski fudbaler je tokom svojih mlađih dana toliko obećavao. Čitava naša sportska javnost pomno je pratila razvijanje njegove karijere. Reč je o čoveku koji je obeležio jedan period reprezentativnog fudbala, bar onog u mlađim kategorijama - Vilsonu Cakoviću.

Nekada velika nada, a danas čovek o kome se vrlo malo zna. Od "srpskog Kasiljasa", do Crvene zvezde, a onda Balkana iz Mirijeva, Albanije...

"Srpski Kasiljas" i najbolji mladi golman Evrope

Vilson Caković rođen je 22. februara 1991. godine u Gornjem Milanovcu. Prve fudbalske korake napravio je u lokalnoj ekipi Takova na čije mečeve je Crvena zvezda slala svoje skaute kako bi pratili partije mladog čuvara mreže.

Sa svega 13 godina stigao je na "Marakanu" gde se zadržao pet godina. Za to vreme u mlađim kategorijama crveno-belih pokazao je klasu. Prošao je sve mlađe kategorije Srbije, a 2008. proglašen je za najboljeg golmana Evropskog prvenstva za igrače do 17 godina u Turskoj

Bili su to zlatni dani mladog Cakovića, a onda je odjednom nestao sa mape.

Od "Marakane" do Mirijeva i Albanije

Još dok je bio u mlađim kategorijama Zvezde, odgovorni iz Ljutice Bogdana odlučili su da ga pošalju na pozajmicu u tadašnju filijalu Sopot gde je Caković po prvi put zaigrao seniorski fudbal, ali očigledno da crveno-beli nisu bili zadovoljni.

U Soptu je proveo dve godine, a onda pravi pokazatelj njegovog strmoglavog pada u karijeri bio je prelazak u ekipu koja je igrala Srpsku ligu - Balkan iz Mirijeva.

Tamo je pokazao da zaslužuje da se nađe na većoj sceni. Bio je igrač sezone ekipe iz Mirijeva, a onda je 2012. usledio prvi inostrani angažman - u Švedskoj, tačnije u ekipi Raslats.

Kako se nije najbolje snašao u Skandinaviji samo šest meseci kasnije usledio je šokantan transfer u Albaniju.

Albanci hteli da ga ubiju zbog zastave

U Januaru 2013. godine Caković stiže kao veliko pojačanje u albansku Apoloniju gde se zadržao dve godine.

Oči javnosti skrenuo je na sebe kada je 2015. godine oteo zastavu Albanije sa sloganom "Nema Albanije bez Kosova i Čamerije" jednom navijaču koji je ušao na teren. Postao je najomraženija ličnost u Albaniji, ali i heroj u Srbiji. Zbog toga je umalo ostao bez glave.

Osećaj koji je usledio je neopisiv. To je mali stadion, ali veoma akustičan, i dve ili tri hiljade ljudi je počelo da me vređa, psuje, i da skandira "ubij Srbina". To je trajalo sve dok nisam stigao do svlačionice, jer odmah nakon što me je trener zamenio, otišao sam u svlačionicu umesto na klupu. Nisam junak, mislim da bi svako na mom mestu tako postupio, i ne vidim u tome ništa herojsko - rekao je tada Caković.

Apolonija je nakon toga suspendovala srpskog golmana, a onda ga i otpustila. Nakon toga napravio je jednogodišnju pauzu, pa se ponovo vratio u Švedsku i Raslats. Ovoga puta proveo je tamo tri godine, a onda pojačao Asirisku, da bi 2021. potpisao ugovor sa Huskvarnom gde igra i danas.

Oženio se ćerkom Zvezdine legende

O Cakoviću se jako malo zna, ali je poznato da se oženio sa ćerkom legendarnog Stevana Dike Stojanovića.

Još 2018. godine Vilson i Tea postali su roditelji, a Dika je dobio unuku Enu.

Sreći bračni par se očigledno skrasio u Skandinaviji gde već pet godina Caković brani boje ekipe Huskvarna u trećem rangu tamošnjeg fudbala.