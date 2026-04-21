Iva Jović je nova teniska zvezda. Američka teniserka srpskog porekla svojim partijama oduševljava javnost, a posebno je interesantan njen put.

Rođena je u Kaliforniji, u porodici srpsko-hrvatskog porekla. Njen otac Bojan je Srbin, majka Jelena Hrvatica, a oboje su farmaceuti koji su se početkom 2000-ih godina preselili u Sjedinjene Američke Države, nakon što je njena majka dobila zelenu kartu na lutriji.

S obzirom na to da je poreklom sa ovih prostora, mnoge zanima kakav je njen odnos sa Novakom Đokovićem. Iva je u razgovoru sa Endijem Rodikom imala samo reči hvale za najboljeg svih vremena.

- On je moj idol broj 1. Nema nikoga iznad njega. Gleda mnoge moje mečeve i uvek mi daje detaljnu analizu kako mogu da poboljšam svoju igru. Ulaže veliki trud da mi pomogne - iskrena je bila Iva Jović.