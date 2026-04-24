Nije Nikola Jokić blistao, odigrao je zaista loš meč u porazu Denvera od Minesote. Promašio je mnogo šuteva i nije mu išlo.

Sa druge strane, Srbin nije ni imao pomoć od saigrača. U jednom trenutku, dok je bio na klupi, mnogo se iznervirao.

Eksplozija besa je trajala neko vreme, a dao je sve od sebe da probudi saigrače...

U trenucima kada je trebalo da povuče ekipu iz ponora, Jokić je birao loše šuteve i gubio lopte, i nikako nije mogao da se pokaže sve što može.

Šteta za Denver, ali još uvek ima prostora da se nešto ispravi.