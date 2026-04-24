Košarkaški Denvera poraženi su od ekipe Minesote u trećem meču plej-ofa sa 113:96 (2:1 u seriji za "vukove").

Bio je ovo meč u kojem Nagetsi nisu mogli buvalno ništa. Bez povređenog Gordona bilo je jasno da će ovo biti veliko mučenje.

Nikola Jokić je bio najbolji u svom timu, napadački se probudio u drugom poluvremenu i duel završio sa 27 poena i 15 skokova, ali je iz igre gađao poražavajućih 7/26, odnosno 11/11 sa penala. Ipak, mora se priznati da je u dobroj meri bio pod kontrolom rivala, posebno na početku duela, te da je Rudi Gober opet obavio dobar posao, zajedno sa saigračima.

Na samom početku okršaja Jokić je krenuo sa 0/6, tada mu je Gober lupio i jednu od dve zaista brutalne rampe tokom duela, ali jednostavno je Nikola i morao da pokušava tokom samog meča sve sam da radi, kada nije bilo podrške saigrača.

Dosunmu je bio najbolji u timu Minesote sa 25 poena i devet asistencija, dok je Mekdenijels ubacio 20 i uhvatio 10 lopti. Edvards je dodao 17, DiVinćenco 15 i sedam dodavanja za koševe, Rendl je imao 15/6/4, a Gober 10 poena i 12 skokova.

U timu Denvera treba dodati samo još Mareja sa 16 poena, ali je njegov učinak bio previše skroman za ovakvog rivala. Denver je na kraju utakmice gađao iz igre 28/82, odnosno 34 odsto.

Denver je u problemu...