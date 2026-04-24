U toku je masters turnir u Madridu. Ono što je posebno privuklo pažnju je to da se čuveni stadion "Santijago Bernabeu" pretvorio u trening mesto za sve tenisere koji učestvuju na mastersu u prestonici Španije.

Ali, jedan "meč" na čuvenom stadionu je privukao pažnju.

Naime, Rafael Nadal se vratio na teren i zaigrao dubl sa Tibom Kurtoom, golmanom Real Madrida, dok su na drugoj strani bili Janik Siner u paru sa Džudom Belingenom.

Međutim, ono što je posebno iznenadilo sve je to što se u sudijskoj stolici našao Florentino Perez - prvi čovek Real Madrida.

Pogledajte kako je izgledao ovaj istorijski susret: