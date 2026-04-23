Nagrade "Laureus" za najbolje sportiste na planeti, dodeljene su u Madridu.

Za najboljeg sportistu je proglašen Karlos Alkaras, dok je kod dama to priznanje pripalo teniserki, Arini Sabalenki.

Nagradu za najbolji tim je dobio francuski klub PSŽ.

Ipak, najveću pažnju je privukao Novak Đoković, koji se po prvi put oprobao u ulozi voditelja. Njemu je na sceni u ulozi voditeljke društvo pravila Ajlin Gu, najodlikovanija skijašica slobodnim stilom u istoriji i dobitnicom Laureusa za 2023. godinu.

Međutim, jedan poseban gest Novaka je oduševio planetu na dodeli.

Naime, Đoković je dao autogram poznatoj italijanskoj mačevalki u invalidskim kolicima, Beatriče Vio, poznatijoj kao Bebe Vio.

Ona nije krila oduševljenje, a kako je to sve izgledalo, pogledajte u nastavku: