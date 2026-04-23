Čitav teniski svet je pogodila vest da Karlos Alkaras prekida saradnju sa dugogodišnjim trenerom Huanom Karlosom Fererom sa kojim je beležio neke neverovatne rezultate.

Španac je sada progovorio o svemu u zvaničnom podkastu mastersa u Madridu.

Prvi put je pričao o raskidu saradnje sa Fererom.

-Sada moram da kažem: napokon mogu da kažem ono što mislim, da sam donosim odluke, da govorim ono što želim. Sada je odlučujem kada ću da treniram i kada je dosta - pričao je Alkaras.

Doskorašnji prvi igrač sveta je priznao da mu nikako nije prijao preterano veliki pritisak koji mu je, po svemu sudeći, Ferero stavljao na leđa.

-U prošlosti, pritisak i nervoza su umeli da me savladaju. Danas svemu prilazim mnogo smireniji, samo pokušavam da se zabavim na terenu. I to je jedino što mi je bitno, a rezultat će doći sam od sebe - poručio je Alkaras.