Pojavila se u medijima informacija da bi Crvena zvezda i Partizan morali da izdvoje od 45 do 80 miliona evra kako bi dobili decenijsku licencu Evrolige, kao i da određene ekipe imaju pravo popusta, ali sada stiže demant - evo šta je istina.

Naime, španski "Encestando" je preneo informaciju da određeni timovi moraju da plate kako bi se našli u dugoročnim planovima elitnog takmičenja, a navode se i određeni popusti. KK Partizan je među tim timovima, koji je prema njihovim rečima doprineo rastu Evrilige, pa su oni uz Virtus i Valensiju timovi koji bi trebalo da uplate manje novca na račun Evorlige.

Ipak, Zvezda se oglasila i poslala reči Evrolige, u kojoj elitno takmičenje navodi da je sve neistina:

- Za sada oba srpska kluba imaju iste mogućnosti da dobiju franšizu kada proces bude otvoren. Istorija, tradicija i dugoročni doprinos ligi klubova poput Crvene i Partizana biće uzeti u obzir prilikom procene franšiza i visine ulazne naknade - navodi se u kratkom saopštenju.