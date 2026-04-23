Istaknuti trener i dugogodišnji sportski radnik, Miodrag Radojković Bamba, preminuo je u 77. godini života.

Fudbalski klub Smederevo se oglasilo povodom tragičnog događaja:

Sa velikom tugom obaveštavamo sportsku javnost da je u četvrtak, 23. aprila 2026. godine, u svom domu u selu Badnjevcu preminuo istaknuti trener i dugogodišnji sportski radnik Miodrag Radojković - Bamba.

Rođen 17. septembra 1949. godine u Badnjevcu kod Batočine, Radojković je ostavio dubok i neizbrisiv trag u fudbalu Šumadijskog okruga. Igračku karijeru gradio je u FK Badnjevac i FK Sloga iz Batočine, dok je kao trener ostvario značajne rezultate vodeći brojne klubove, među kojima je i FK Sartid iz Smedereva.

Tokom svoje bogate karijere bio je i dugogodišnji predsednik OFT FS Šumadijskog okruga, član Izvršnog odbora OFT FS Grada Kragujevca, kao i delegat OFT FS Regiona Zapadne Srbije, dajući nemerljiv doprinos razvoju fudbala.

- Fudbalski klub Smederevo izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su imali čast da sarađuju sa Miodragom Radojkovićem. Njegov rad, znanje i posvećenost ostaće trajno upamćeni - stoji u poruci FK Smederevo.

Sahrana će biti održana u subotu, 25. aprila 2026. godine u 12 časova, na groblju u Badnjevcu.