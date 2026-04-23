Navodno Evroliga planira proširenje, mada ne od naredne sezone, ali u bliskoj budućnosti. Osim povećanja broja timova koji se takmiče u planu je i povećanje broja punopravnih vlasik sa 13 koliko ih sada ima. Treba napomenuti da su u tih 13 isterani CSKA i Asvel koji je spreman da se povuče.

Navodno Evroliga traži klubovima da plate za dugogodišnje licence u zamenu za to da u budućnosti dok im traju ugovori imaju ista prava kao deoničari Evrolige.

Za takve licence prema španskim izvorima ima već 17 zainteresovanih. Osim Crvene zvezde i Partizana tu su učesnici Evrolige poput Monaka, Valensije, Virtusa, Dubaija, Hapoela i Pariza ali i ambiciozni projekti Napolija i Galatasaraja. Takođe se navodno Zenit prijavio za povratak u Evroligu, a takođe i licencu želi tim iz Londona.

Prijava za učestvovanje je najmanjji problem, navodno Evroliga traži između 45.000.000 i 80.000.000 evra od klubova za ulaznicu i jednaka prava. Timovi poput Partizana i Crvene zvezde koji su već godinama u Evroligi, imaju istoriju i donose nešto posebno takmičenju imaće manju cenu, dok će ekipe poput Hapoela i Dubaija morati da palte više. Takođe neće se cela suma plaćati odjednom već u ratama tokom godina.

Takođe čeka se da se vidi kada će se i da li će se ruski klubovi vraćati u međunarodna takmičenja, mada potez Zenita tu deluje indikativno.