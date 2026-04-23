Mika Murinen u Partizanu nije pokaza gotovo ništa. Pod ugovorom je sa crno-belima ali je u Americi i čeka šansu za koledž ili NBA ligu.

Novinari u SAD su ga pitali šta nije bilo dobro u Srbiji.

- Drugačija kultura - kratko je prokomentarisao Murinen kada su ga pitali o problemima sa kojima se suočavao tokom boravka u Srbiji.

Podvukao je još jednom.

- Jednostavno, drugačija kultura. To je zaista jedini razlog, nema ničeg drugog iza toga.

Ipak, ima i druga strana priče... Naravno...

Jedan od izvora bliskih Partizanu otkrio je za "HoopsHype" da su treneri unutar organizacije Murinenovu košarkašku inteligenciju i poznavanje osnova igre opisali kao poražavajuće – na nivou igrača od svega 13 ili 14 godina.

Takođe, navodi se da su njegova posvećenost detaljima i radna etika na treninzima bili daleko ispod očekivanog nivoa.

Dalje se dodaje da je opšti utisak da Srbi – ali i Evropljani generalno – ne razumeju zbog čega je "hajp" oko ovog tinejdžera i dalje na vrhuncu u SAD, te se objašnjava da ovaj razlaz u mišljenjima proizilazi iz fundamentalne filozofske razlike u načinu na koji se igra vrednuje sa dve strane Atlantika.

- Evropljani daju prioritet osnovama, spremnosti na učenje i košarkaškoj inteligenciji, videći ih kao temelje za dugu profesionalnu karijeru. S druge strane, NBA liga je opčinjena „apsajdom“ (projektovanim vrhuncem) i potencijalom mladih igrača, zbog čega su čelnici klubova često spremni da zažmure na probleme sa radnom etikom, karakterne crte, pa čak i na skroman košarkaški IQ – zaključuje se u tekstu.