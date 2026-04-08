Dolazak Murinena mogao bi doneti ozbiljne pare Partizanu. Sa potpisanim trogodišnjim ugovorom i jasno definisanim izlaznim klauzulama, klub iz Humske očekuje obeštećenje od oko 1.500.000 dolara kada Murinen nastavi karijeru na američkom koledžu, što je standardan put za mnoge talentovane evropske košarkaše.

Murinen će već sada nastupati na Nike Hoops samitu, događaju koji okuplja najtalentovanije mlade igrače sveta, a najprestižniji američki koledži već ga prate, uključujući Mičigen, Arkanzas, Indijana, Misisipi i Juta.

U crno-belom dresu Murinen je odigrao ukupno osam utakmica u ABA ligi. Prosečno je beležio 4,1 poen i 1,9 skokova, dok je u Evroligi imao 0,2 poena na šest odigranih mečeva.