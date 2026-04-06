Košarkaši Partizana su ostali i matematički bez šansi da se plasiraju u plej in ili plej of Evrolige. Vreme je polako da se razmišlja i o narednoj sezoni, a jedna vest će sigurno posebno obradovati navijače crno-belih.

Naime, bivši kapiten Partizana, Žofri Lovernj se i zvanično oprostio od Kuvajta gde je potpisao u toku ove sezone, a koji je napustio usled rata na Bliskom istoku između Irana na jednoj i Izraela i Amerike na drugoj strani.

Francuz se oglasio i zahvalio navijačima i klubu na svemu, a na kraju je najavio i novi izazov, za koji kaže da je spreman više nego ikad, a mnogi to tumače i kao mogući povratak u Partizan.

- Nisam znao šta da očekujem kada sam stigao u Kuvajt, ali se ispostavilo da je to bilo jedno od najlepših iznenađenja u mojoj karijeri.

- Ovo poglavlje se privodi kraju i odlazim sa velikom zahvalnošću.

- Saigračima – hvala vam na svemu što smo zajedno prošli na terenu i van njega.

- Stručnom štabu – Dušanu, Zokiju, Igoru i Eliju – hvala vam na poverenju i svakodnevnom radu.

- Baderu i organizaciji – hvala na toploj dobrodošlici i što ste učinili da se osećam prijatno na terenu i van njega.

- Iskreno se nadam da će se situacija brzo rešiti kako bi se sve vratilo u normalu i liga nastavila onako kako treba.

- Spreman sam za ono što dolazi… više nego ikad - napisao je Lovernj na Instagram nalogu, a nedavno je gledao i meč Partizana i Asvela.